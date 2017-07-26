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Хацкевич: «Динамо» просмотрит кандидата на позицию левого защитника в матче ЛЕ

26 июля 2017, среда. 06:49. Футбол

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о подготовке команды к первому матчу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойзом», а также сообщил, что клуб ищет левого защитника.

«Команда готовилась в привычном режиме. Мы ничего не меняли в плане подготовки, разве что добавилось одно дополнительное теоретическое занятие. Мы не анализировали прошлогодние матчи „Янг Бойз“ против „Шахтёра“, поскольку в команде произошли кадровые изменения.

Об ответном матче, который пройдёт на синтетическом покрытии, пока не думаем и специально готовиться к искусственному газону не будем. Я знаю, что год назад пытались подготовиться к синтетике, но оказалось, что в Берне она совершенно другая. Готовиться на синтетике несколько дней не вижу смысла, просто опробуем газон уже через неделю.

В нашей заявке на турнир ещё есть одно вакантное место в списке А, и мои ассистенты будут просматривать кандидата на него в матче Лиги Европы. Скажу, что мы ищем левого защитника", — приводит слова Хацкевича Football.ua.

Матч «Динамо» — «Янг Бойз» состоится в Киеве 26 июля, начало — в 19:30 мск.

Источник: Football.ua Сообщить об ошибке
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Теги
Динамо Киев Янг Бойз Александр Хацкевич
Новости. Футбол
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