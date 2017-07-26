Безуглов: до прихода Капелло главврач сборной России получал 70 тыс. рублей

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, сколько сейчас получают медики в национальной команде и какая зарплата у них была раньше.
«Не знаю, что там с зарплатами сотрудников РФС, но до Капелло зарплата у главного врача сборной была 70 тысяч рублей. Фабио узнал, немного округлил глаза и настоял, чтобы сумма оказалась значительно больше. Назвать я её, конечно, не могу. В несколько раз больше, чем было, но меньше, чем в «Анжи» (500 тысяч. – Прим. «Чемпионата»). Спасибо, на самом деле, Капелло.
Фабио очень заботился об игроках и персонале и много хорошего сделал для нашего футбола. Сам факт приглашения его точно нельзя считать ошибкой. И дело не в том, что он поднял мне или кому-то ещё зарплату. Он оценил и точно спрогнозировал проблемы в нашем футболе. Другое дело, что общество на тот момент не готово было его слушать», — сказал Безуглов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.