«Реал» за последние пять лет заработал на своих воспитанниках € 143 млн

Мадридский «Реал» извлекает финансовые дивиденды из продажи своих воспитанников. За последние пять лет «Королевский клуб» получил € 143 млн от трансферов своих футболистов, сообщает AS.
Согласно информации источника, испанский гранд заработал такую сумму на 12 трансферных операциях. При этом самой дорогостоящей сделкой стала продажа нападающего сборной Испании Альваро Мораты в лондонский «Челси» за € 80 млн.
В целом «сливочные» тратят ежегодно на функционирование своей «кантеры» около € 20 млн. Из этой суммы € 5 млн предназначаются для «Кастилии» (резервная команда клуба).