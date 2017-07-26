ФИФА создаст комиссию для мониторинга деятельности Федерации футбола Греции

ФИФА решила создать комиссию, которая будет мониторить деятельность греческой федерации футбола. Как сообщает официальный сайт ФИФА, комиссия будет работать один год после выборов в греческой федерации футбола, которые пройдут 18 августа.
В ноябре прошлого года правительство Греции передало ФИФА управление федерацией футбола страны по причине массовой коррупции в местном футболе.
В апреле 2017 года также стало известно, что Федерация футбола Греции на протяжении последних лет следила за игроками и сотрудниками национальной сборной, используя скрытые камеры и подслушивающие устройства.
ФИФА: федерация футбола Греции шпионила за игроками национальной команды