Шалимов: задача «Краснодара» — сыграть на ноль в матче с «Люнгбю»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы с «Люнгбю». Встреча состоится 27 июля в Краснодаре. Начало – 20:00 мск.
«Легкой прогулки не будет. Завтра у нас выйдет боевой состав. Нельзя допустить, чтобы игроки недооценивали соперника. У нас есть уверенность, что тот состав, который выйдет завтра на поле, сможет выполнить задачу и добиться нужного результата. Для нас не имеет значения, где играть вторую игру: дома или на выезде. Наша задача сыграть завтра на ноль», — цитирует Шалимова пресс-служба «Краснодара».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Люнгбю».
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