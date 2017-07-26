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Шалимов: задача «Краснодара» — сыграть на ноль в матче с «Люнгбю»

26 июля 2017, среда. 14:49. Футбол

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы с «Люнгбю». Встреча состоится 27 июля в Краснодаре. Начало – 20:00 мск.

«Легкой прогулки не будет. Завтра у нас выйдет боевой состав. Нельзя допустить, чтобы игроки недооценивали соперника. У нас есть уверенность, что тот состав, который выйдет завтра на поле, сможет выполнить задачу и добиться нужного результата. Для нас не имеет значения, где играть вторую игру: дома или на выезде. Наша задача сыграть завтра на ноль», — цитирует Шалимова пресс-служба «Краснодара».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Люнгбю».

АЕК, но не тот. Главное о соперниках ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара»
В Лиге чемпионов ЦСКА достался греческий АЕК, в Лиге Европы «Зениту» и «Краснодару» достались участники ранней стадии квалификации.
Источник: Официальный "твиттер" ФК "Краснодар" Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар Игорь Шалимов
Новости. Футбол
26 июля 2017, среда
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