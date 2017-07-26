Тошич: с удовольствием вернулся бы в Россию, но это не единственный вариант

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что у него есть желание продолжить карьеру в России, хотя у него есть варианты и от других клубов.
Ранее в СМИ сообщалось, что сербский игрок определился со своим новым клубом и в ближайшее время подпишет контракт с тульским «Арсеналом».
«Не знаю, откуда были разговоры про тульский „Арсенал“, как не собирался, так и не собираюсь разглашать подробностей переговоров с клубами. Пока неизвестно, где буду играть, ждите официального объявления. Но в Россию я бы с удовольствием вернулся, хотя это не единственный вариант продолжения карьеры. Новости о моём будущем могут появиться в любой день», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Источник: Тошич перейдёт в тульский «Арсенал»