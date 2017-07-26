Главный тренер «Тюмени» дисквалифицирован на три матча за оскорбления арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на три матча главного тренера «Тюмени» Александра Ивченко после игры 3-го тура ФНЛ с «Зенитом-2» (2:2). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
«Со слов делегата матча и главного судьи матча „Тюмень“ — „Зенит-2“ после игры прошло достаточно времени, когда в комнату с делегатом и судьями зашёл главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко, который стал оскорблять главного арбитра и делегата матча. За это мы приняли решение дисквалифицировать Ивченко на три матча ФНЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Главным арбитром матча «Тюмень» — «Зенит-2» был Павел Кукуян (Сочи).
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