Ивченко: первый гол «Зенита-2» я даже не увидел – только выходил из раздевалки

Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко поделился ожиданиями от домашнего матча 3-го тура ФНЛ с «Зенитом-2» (2:2).
«Очень обидный результат. Потому что и в первом тайме мы были сильнее соперника, и во втором. Но если пропускать голы дуплетом, как мы в этой встрече, отыгрываться потом крайне сложно. А когда большими силами идёшь вперёд – у соперника неизбежно возникают моменты для контратак. Нам просто надо было реализовывать моменты, созданные до перерыва. Да и во втором тайме их было достаточно.
Первый гол я даже не увидел – ещё только выходил из раздевалки к скамейке запасных. В таких случаях надо собраться, а не раскисать и через минуту пропускать снова. А потом уже мы начали совершать подвиг, сами себя загнав в тяжёлое положение. Это непрофессионально», — цитирует Ивченко сайт ФНЛ.