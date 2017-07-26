Слуцкий: «Халл» ждёт одного игрока. Если получится его арендовать, будет сказка

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением о товарищеском матче с «Нантом» (0:0), рассказал о планах по усилению команды, а также поделился ожиданиями от контрольной встречи с «Аяксом» (28 июля).
«Это был очень трудный матч. У нас было не так много времени, чтобы восстановиться после сложной встречи с «Бенфикой». Мы потеряли ключевых игроков – Хенриксена и Доусона, но я всё равно доволен. В начале игры мы сумели проявить характер и не пропустили. Безусловно, нельзя говорить о выдающейся игре, но иногда в отсутствие свежести очень важно продемонстрировать силу духа. Так что наша игра не стала для меня сюрпризом.
Когда мы потеряли Доусона, у меня возникли серьёзные проблемы в центре защиты. Но и Мазух, и Кларк действовали очень уверенно, не допуская серьёзных ошибок. Это первый матч с такой связкой игроков, но надеюсь, что они будут играть только лучше. Когда мы только начали работать вместе, у нас была просто группа игроков. Но теперь я чувствую, что у нас есть команда. Это очень важно.
Думаю, что мы подпишем ещё как минимум пятерых игроков. У нас есть четыре варианта с арендой, чтобы усилить позиции. Думаю, что до пятничного матча с «Аяксом» мы уже сможем назвать имя одного из новичков. Ещё три игрока должны присоединиться к нам 1-2 августа. Ещё одного арендованного игрока ждём к концу трансферного окна. Если получится и с ним, это будет просто сказка.
Матч с «Аяксом» станет для нас генеральной репетицией. Вернутся Доусон и Хенриксен. Будем играть на отличной арене с великолепной командой, которая в прошлом сезоне выступала в финале Лиги Европы. Последние пять дней мне все говорили, что мы играли с соперниками совершенно другого уровня – с «Бенфикой», «Нантом»… Каждый матч для нас как экзамен. Такие игры помогают понять свой реальный уровень», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе «Халл Сити».