Аленичев: по-человечески рад за Андрюху Козлова, забившего два гола «Оренбургу»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в матче четвёртого тура ФНЛ. Встреча проходила в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Хочу поздравить болельщиков и ребят с очень важной победой над сильным соперником, который в прошлом году выступал в Премьер-Лиге и поставил задачу туда вернуться в этом сезоне. Приятно вдвойне победить такую команду. Рад, что забили два гола, рад, что это сделал Андрей Козлов. Хотя не столь принципиально, кто забивает голы. Просто по-человечески рад за Андрюху, что забил такие быстрые и красивые голы.
После голов мы опустились назад, хотя я такой установки ребятам не давал. Это свойственно команде, когда она ведёт в счёте и хочет его сохранить. В перерыве сделали поправки и, считаю, не дали создать опасных моментов, за исключением того эпизода, где Валера допустил грубейшую ошибку. Сегодня, считаю, моя команда превзошла в каких-то компонентах соперника и заслуженно победила», — цитирует Аленичева пресс-служба «Енисея».