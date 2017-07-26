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Манчини: в «Зените» знают, насколько опасна команда «Бней Иегуда»

26 июля 2017, среда. 18:45. Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с израильским клубом «Бней Иегуда».

«Матч будет непростым, поскольку соперник добился хороших результатов в прошлом сезоне, потому и вышел в Лигу Европы. Нас ждёт упорная борьба. Изменение порядка проведения матчей имеет небольшое значение. Как я уже говорил раньше, в начале сезона все игры сложны, поскольку футболисты ещё не достигли максимальных физических кондиций, ещё не полностью чувствуют игру. Никого в отдельности из игроков соперника мы не выделяли. Настраиваем команду на матч в целом.

Все турниры важны. Любая команда в начале сезона хочет победить в каждом турнире, в котором она участвует. Наша главная цель — выиграть каждый следующий матч, а в конце сезона мы посмотрим, к чему это приведёт. Сейчас мы настраиваемся на завтрашний матч. У нас две игры в противостоянии, так что нужно двигаться шаг за шагом. Главные задачи на завтра — сыграть хорошо на протяжении 90 минут и уважительно относиться к сопернику. Это две задачи, которые должна выполнять каждая команда. Мы знаем, насколько опасна команда «Бней Иегуда».

Последние 10 лет израильский футбол прогрессирует. Думаю, в течение ближайших лет он получит дальнейшее развитие. Израильской сборной нужно чаще играть против сильных соперников, поскольку именно так закаляется команда. Завтра на поле выйдут сильнейшие игроки. Очень надеемся завтра обрадовать наших болельщиков. Конечно, «Бней Иегуда» не даст нам это сделать просто так, но мы будем стараться», — приводит слова Манчини пресс-служба клуба.

Матч «Бней Иегуда» — «Зенит» состоится 27 июля в Израиле. Начало — в 20:30 мск.

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
26 июля 2017, среда
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