«Астана» выиграла у «Легии» в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ

«Астана» (Казахстан) выиграла у «Легии» (Польша) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Астане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
На 36-й минуте Жуниор Кабананга вывел «Астану» вперёд. На исходе первого тайма экс-игрок «Анжи» Иван Маевский удвоил преимущество хозяев. На 78-й минуте Армандо Садику отыграл один мяч. В концовке отличился Патрик Твумаси.
Ответный матч между «Астаной» и «Легией» состоится 2 августа в Польше на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского».
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