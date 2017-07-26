Дзагоев: я АЕК забил случайно, по идее, вообще не должен был идти в штрафную

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился впечатлениями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК из Афин (2:0). Дзагоев открыл счёт.
«Результат хороший, забили на выезде два гола и не пропустили. Мы можем спокойно готовиться к следующим играм. Впереди встреча со СКА, потом ответная игра с АЕК. Необходимо будет её выиграть и пройти дальше.
Не сказал бы, что греки хорошо играли. Но они вступали в прессинг в правильные моменты, и мы не могли найти нужную игру. Необходимо улучшать выход из обороны в атаку и командную игру в принципе. Кроме результата, нечему радоваться.
Мой гол получился случайно. Я, по идее, вообще не должен был идти в штрафную. Но увидел, что уже 45-я минута, да и Виктор Михайлович говорил, чтобы я смотрел по ситуации и при необходимости шёл вперёд. Конечно, пока я недоволен собой. Неоптимальные кондиции, долго думаю при принятии мяча. Нужно прибавлять. Пока мы в целом показываем не такую игру, как в конце прошлого сезона. Но, думаю, вот-вот наберём оптимальные кондиции и заиграем как надо», — цитирует Дзагоева сайт ЦСКА.
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.