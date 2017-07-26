«Ротор-Волгоград» одержал первую в сезоне победу в ФНЛ, разгромив «Динамо СПб»

«Динамо СПб» в матче 4-го тура Футбольной национальной лиги принимало на своём поле «Ротор-Волгоград». Встреча проходила на стадионе «Электрон» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Владимир Романенко, Мухаммад Султонов и Иван Столбовой.
«Динамо СПб» (9 очков) потерпело первое поражение в сезоне, но сохранило за собой первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Ротор-Волгоград» (3), после трёх поражений подряд одержавший первую победу в сезоне, поднялся на 14-ю строчку.