Молло показал средний палец болельщикам «Зенита» в ответ на оскорбления

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло, который сегодня проводит матч за вторую команду питерцев, выйдя на поле в домашней встрече четвёртого тура Футбольной национальной лиги с «Сибирью», в перерыве отреагировал на оскорбления со стороны болельщиков собственной команды, сообщает «Советский спорт в Санкт-Петербурге».
По информации источника, когда «Зенит-2» уходил в подтрибунное помещение, болельщики сине-бело-голубых скандировали фамилию Молло в связке со словом, которое в грубой форме обозначает нетрадиционную сексуальную ориентацию. На это француз ответил, показав болельщикам средний палец.
Следить за основными событиями матча «Зенит-2» — «Сибирь» можно на «Чемпионате». К 49-й минуте встречи «Зенит-2» вёл со счётом 1:0.
Молло — в стартовом составе «Зенита-2» на матч ФНЛ с «Сибирью»