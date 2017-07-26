Юношеская сборная России выступит на турнире COTIF-2017 в Испании

Юношеская сборная России, составленная из игроков 1999 года рождения, выступит на международном турнире COTIF-2017, который пройдёт с 31 июля по 11 августа в Алькудии-де-Карлет (Испания), сообщает официальный сайт РФС.
В соревнованиях примут участие четыре юношеские сборные, пять клубных испанских команд и один клуб из Бразилии, составленные из футболистов не старше 20 лет. Сборная России попала в группу А вместе с Мавританией, «Атлетико», «Вильярреалом» и «Леванте». В группе В между собой поборются Марокко, региональная сборная Валенсии, «Сантос», «Севилья» и «Валенсия».
Тренерский штаб юношеской сборной России во главе с Александром Гришиным вызвал в команду для участия в турнире 20 футболистов:
Вратари: Максим Богатырёв («Локомотив» М), Иван Ломаев («Чертаново»).
Защитники: Николай Бочко («Краснодар»), Александр Волков (ЦСКА), Дмитрий Губанов, Кирилл Лукьянчиков (оба — «Рубин»), Игорь Дивеев («Уфа»), Иван Лапшов, Николай Поярков (оба — «Локомотив» М), Станислав Уткин («СДЮСШОР «Зенит»).
Полузащитники: Салмурад Бакаев, Максим Калачевский (оба — «Спартак» М), Дмитрий Вебер («Ростов»), Максим Глушенков («Чертаново»), Виктор Демьянов, Роман Денисов (оба — «Динамо» М), Руслан Казаков («Зенит»), Михаил Яковлев («Рубин»).
Нападающие: Геннадий Киселёв («Крылья Советов»), Станислав Лацевич («Динамо» М).
Юношеская сборная России в стартовом матче группового этапа турнира сыграет с «Валенсией». Встреча запланирована на 1 августа.