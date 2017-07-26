Гунько: у «Авангарда» в защите было 10 человек, но «Спартак-2» создал достаточно

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от выездного матча 4-го тура ФНЛ с «Авангардом» (1:1).
«Мы очень недовольны ничьей. На мой взгляд, она не по игре. Даже несмотря на то, что моменты возникали и у одних, и у других ворот. Непонятно, почему был отменён наш гол на второй минуте матча. Мы уже просмотрели этот эпизод. По-моему, комментировать его смысла нет. С «Тамбовом» подобные эпизоды в нашей штрафной трактовались по-другому.
Понятно, что мы допускали ошибки индивидуального характера. Одна из них привела к голу в наши ворота. Будем работать над исправлением этих ошибок и над реализацией моментов. Их мы создали достаточно, несмотря на то что у соперника в обороне было 10 человек", — цитирует Гунько сайт «Спартака».