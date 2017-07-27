Конте: если бы я должен был купить одного нападающего, то приобрёл бы Кейна

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что является поклонником игры нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.
«Для меня Кейн сейчас является одним из лучших нападающих в мире. Если бы я должен был купить одного нападающего, я бы приобрёл его. Он — совершенный нападающий, сильный физически, с мячом, без мяча, он силён в воздухе, хорош справа и слева.
Если вы соберётесь купить его сейчас, то вам придётся заплатить не менее £ 100 млн. Это минимум. Если я вижу такую цену за нападающего, то точно знаю, что это прекрасный форвард», — приводит слова Конте The Telegraph.
В минувшем сезоне Кейн во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии (28 голов) и помог «Тоттенхэму» финишировать на втором месте в таблице.
Кейн: моя цель — забить 50 голов за сезон