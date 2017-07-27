Наставник «Янг Бойз»: удивило ли «Динамо»? Скорее, один футболист — Ярмоленко

Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер прокомментировал поражение в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:3).
«Соперник сегодня очень удачно воспользовался своими голевыми возможностями. Во втором тайме мы попытались сделать всё возможное, чтобы по крайней мере забить один мяч. „Динамо“ нам в итоге шанс предоставило, и мы им воспользовались. Но я очень разочарован, что после этого мы позволили сопернику очень легко и просто забить третий мяч.
Удивил ли чем-то соперник? Скорее, один из футболистов „Динамо“ — Андрей Ярмоленко», — приводит слова Хюттера «Динамо Киев от Шурика».
И. Суркис: такую игру, мне кажется, даже футбольные боги не должны забирать