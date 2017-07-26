И. Суркис: такую игру, мне кажется, даже футбольные боги не должны забирать

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился впечатлениями от победы над «Янг Бойз» (Швейцария) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
«Хорошо, что забили третий мяч. Сумели собраться быстро. Такую игру, мне кажется, даже футбольные боги не должны забирать. Сейчас будет продолжаться интрига. Мы помним прошлогодние игры, на искусственном поле. Будет непросто. Но преимущество есть.
Во втором тайме было три-четыре момента, и мне казалось, что вот-вот забьют. Но сами пропустили. Может быть, этот мяч делает нам дополнительную услугу, что мы должны выйти на поле сконцентрированными. Молодцы. Самое главное, что я вижу изменения. Я понимаю, во что хочет играть Хацкевич. Результат на табло говорит, что команда сильнее своего соперника. Надеюсь, мы на правильном пути», — сказал Суркис в эфире программы «Профутбол».