Арбитрам Вилкову, Иванову и Федотову возвращены категории «Про»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поддержал предложения департамента судейства и инспектирования о некоторых изменениях в списках судей высшей группы.
В соответствии с «Правилами внутренней ротации судей и ассистентов судей категории «Про» и категории «А», входящих в высшую группу судей», утверждённых постановлением исполкома РФС №178/23 от 07 марта 2017 года, в категорию «Про» были возвращены Михаил Вилков, Сергей Иванов (оба судьи ФИФА), а также Игорь Федотов (всероссийская категория).
В категорию «Про» также возвращен и инспектор Александр Гвардис. Об этом говорится на сайте «Футбольные арбитры России».
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