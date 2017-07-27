Алтидор забил красивый гол со штрафного в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

Предлагаем вашему вниманию видео гола, который нападающий сборной США Жози Алтидор забил в финале Золотого кубка КОНКАКАФ в ворота команды Ямайки.
На 45-й минуте Алтидор со штрафного красивым ударом послал мяч в верхний угол ворот, тем самым открыв счёт в этой встрече. В итоге его команда одержала победу со счётом 2:1 и стала победителем турнира. Сборная США выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ в шестой раз в истории.
Если у вас не отображается видео гола Алтидора, то его можно посмотреть в «Твиттере».
Сборная США одолела Ямайку и выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ