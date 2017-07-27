Лучший бомбардир Лиги Европы Максимов заинтересовал российские клубы

Результативной игрой в Лиге Европы (5 голов в 4 матчах) нападающий «Тракая» Максим Максимов обратил на себя внимание российских и не только клубов. Об этом в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко сообщил главный тренер литовского клуба Олег Василенко.
«Макс – из Воронежа. Молодой парень, 21 год. В 18 лет приехал в Литву, играл в «Атлантасе» — правда, не нападающим, а хавом. По истечении контракта ездил на просмотр в Беларусь. Когда мы узнали, что он свободен, – связались, поговорили. Я изложил ему своё видение его роли в команде: «Макс, ты не левый полузащитник – у меня будешь играть нападающим». Максимов – умный, неизбалованный человек, у которого есть цели в жизни. Начали работать, подводить его к основе. Он окреп и начал забивать. У Макса есть потенциал, и он ещё далеко не раскрыт – это 100 процентов. В Шотландии Максимов не только забил и отдал результативную передачу, но и здорово сыграл на команду. Потом отличился в ответном матче и в обеих встречах с «Норрчёпингом». Неудивительно, что на него уже обратили внимание потенциальные покупатели, и не только из России. Мы со своей стороны только рады, если игрок растёт и развивается», — подчеркнул Василенко.
Полностью интервью с тренером читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.