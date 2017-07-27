Экс-форвард «Зенита» Панов приобрёл абонемент на домашние матчи «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов приобрёл абонемент на домашние матчи московского «Спартака».
«Увидимся на фанатской трибуне! Оле-ола, вперёд, „Спартак“ Москва»! Теперь я с вами навсегда, красно-белые!" — написал Панов на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Панов выступал за «Зенит» в 1994, 1997-2000 и 2006-2008 годах. Также в его карьере были «Сент-Этьенн», «Лозанна», столичные «Динамо», «Торпедо» и другие команды.
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