Булавин: Манчини в матче с «Бней Иегуда» будет играть просто на результат

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Бней Иегуда» — «Зенит», который состоится 27 июля.
«Зенит» провёл два тура в РФПЛ, и видно, что Манчини очень хорошо теоретически поработал с командой. Он выстраивает ту игру, которую хочет видеть, и это нам подтвердила встреча с «Рубином» Курбана Бердыева. Ну а сегодняшний соперник «Зенита» в Лиге Европы уж точно клубу по зубам. Откровенно говоря, соперник питерцев играет на низком уровне. Всё-таки 11-е место в турнирной таблице, когда сам чемпионат Израиля достаточно слабый и не входит в какие-то топы.
У «Зенита» в будущем много игр, напряжённый график. Скоро игра со «Спартаком. Я думаю, что с израильтянами Манчини будет играть просто на положительный результат, не говоря о количестве забитых мячей. Пускай будет 1:0 или 2:0. Нужно больше держать мяч, забить и всё. Погода ещё может повлиять на игру — очень жарко в Израиле. Физическая подготовка будет иметь очень большое значение, и нужно это учесть. А дома, я думаю, «Зенит» разберётся с соперником совершенно по-другому», — сказал Булавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бней Иегуда» — «Зенит». Начало — в 20:30 мск.