«Зенит» сыграет в выездном матче с «Бней Иегуда» в лазурной форме

Стало известно, в какой форме футболисты «Зенита» сыграют в первом выездном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильским клубом «Бней Иегуда». Как сообщает официальный «Твиттер» сине-бело-голубых, игроки «Зенита» выйдут на поле в лазурной форме, а голкипер петербуржцев сыграет в зелёном свитере.
Встреча состоится сегодня, 27 июля, начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Если у вас не отображается фотография формы «Зенита», её можно посмотреть в официальном «Твиттере» клуба.
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