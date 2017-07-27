Агент Набабкина: переговоры с «Локомотивом»? Этот вопрос надо задавать ЦСКА

Арсен Минасов, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Кирилла Набабкина, рассказал о будущем своего клиента. Ранее в СМИ появилась информация, что защитник может продолжить карьеру в «Локомотиве».
«Контракт Набабкина с ЦСКА ещё не закончился, но сколько он ещё будет действовать, сказать я не могу. На матч с АЕК он не полетел по причине микротравмы. Ведутся ли переговоры по переходу в „Локомотив“? Этот вопрос надо задавать ЦСКА, так как у игрока есть действующий контракт с клубом. Приоритет Набабкина — играть в футбол», — сказал Минасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
Набабкин выступал в составе «Москвы» с 2004 по 2009 год, после чего перешёл в ЦСКА. В прошлом сезоне 30-летний российский футболист не получал регулярной игровой практики. Кирилл принял участие в 10 матчах за «армейцев», в пяти из которых сыграл в основном составе, и не отметился результативными действиями. На счету защитника два матча в составе сборной России в период с 2012 по 2013 год.