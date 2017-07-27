Нигматуллин: «Краснодар» начал сезон успешнее, но «Спартаку» пора уже побеждать

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 3-го тура РФПЛ «Спартак» — «Краснодар», который состоится 31 июля на «Открытие Арене».
«Краснодар» успешнее начал выступление в чемпионате, одержав две победы в двух матчах. Но «Спартаку» нужно наконец побеждать. Команда допустила пару осечек в первых турах, но не сказал бы, что у неё кризис. Красно-белые хорошо играли в матче против «Динамо». Довести дело до победы не хватило сил и концентрации. В игре с «Уфой» имели кучу моментов, но не смогли их реализовать. Понятно, что будет непросто с таким соперником. Команде Массимо Карреры нужно спокойно готовиться и стараться победить, как «Спартак» делал это в прошлом сезоне.
Не считаю, что игра в Лиге Европы как-то повлияет на состояние футболистов «Краснодара». В команде собраны истинные профессионалы, которые выкладываются по максимуму в каждом матче. Против «Спартака» они выйдут в полной боевой готовности. Несмотря на то, что «Краснодар» находится в верхней части турнирной таблицы, шансы у команд равны, явного фаворита встречи нет», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.