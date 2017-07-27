«Бней Иегуда» — «Зенит»: Дзюбы, Дриусси и Паредес остались в запасе

Стал известен стартовый состав «Зенита» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой «Бней Иегуда».
Главный тренер петербургской команды Роберто Манчини оставил в запасе Артёма Дзюбу, Себастьяна Дриусси и Леандро Паредеса.
«Зенит»: Лунёв, Анюков, Нету, Иванович, Кришито, Хави Гарсия, Ерохин, Кокорин, Жирков, Полоз, Жулиано.
Запасные: Лодыгин, Терентьев, Паредес, Дриусси, Кузяев, Дзюба, Эрнани.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Бней Иегуда». Начало в 20:30 мск.