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Одемвингие: не скажу, что Чемпионшип намного сильнее РФПЛ, но что-то общее есть

27 июля 2017, четверг. 21:13. Футбол

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие, который ныне выступает в индонезийском клубе «Мадура Юнайтед», поделился мнением об уровне РФПЛ и английского Чемпионшипа, а также о будущем российского футбола.

«В России есть мнение, что уровень Чемпионшипа сильнее уровня РФПЛ? Чемпионшип – турнир довольно высокого уровня. И я не скажу, что он намного сильнее российского чемпионата, но что-то общее есть. Там первая пятёрка команд сильная. Английская Премьер-лига сильнее, но в Чемпионшипе даже посложнее играть, потому что больше физики, а качественных игроков чуть меньше. Больше борьбы, беготни. Чемпионат интересный и становится интереснее с каждым годом. Матчи транслируют в Европе, ребята это знают и стараются играть лучше. Стадионы, жаль, не всегда забиты. А это тоже влияет на уровень. Но Чемпионшип довольно интересный чемпионат, да. АПЛ – один из лучших чемпионатов, но не лучший. Испания, Германия недалеко от них. Они разные, но не хуже.

Сейчас, конечно, за РФПЛ не слежу каждые выходные, но, когда карьера завершится, буду больше следить. Сейчас просто времени нет следить за всем. Будущее у российского футбола? У чемпионата России хорошее будущее. После чемпионата мира, мне кажется, наш чемпионат станет ещё лучше. Когда многие игроки приедут в Россию в 2018 году и увидят страну, увидят условия, новые стадионы, то, наверное, кто-то и захочет приехать играть в РФПЛ», — цитирует Одемвингие Johndonne.ru.

Одемвингие: остался в Англии ради дочки и АПЛ!
Нигерийский нападающий Питер Одемвингие – о продолжении карьеры в Англии, возможном возвращении в Россию и сёминском «Локомотиве».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
27 июля 2017, четверг
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