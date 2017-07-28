175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Эвертон» победил «Ружомберок», «Марсель» обыграл «Остенде» в Лиге Европы

28 июля 2017, пятница. 00:04. Футбол

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы английский «Эвертон» принимал на своём поле словацкий «Ружомберок». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0 благодаря голу Лейтона Бэйнса.

Французский «Марсель» в своём домашнем матче одержал победу над бельгийским «Остенде» со счётом 4:2. В составе хозяев хет-трик на свой счёт записал Валер Жермен.

В других матчах дня «Фрайбург» обыграл «Домжале» (1:0), «Аустрия» сыграла вничью с кипрским клубом АЕЛ (0:0), «Абердин» оказался сильнее «Аполлона» (2:1), а загребское «Динамо» обыграло «Одд» (2:1).

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2017, четверг. 22:05 МСК
Эвертон
Ливерпуль, Англия
1 : 0
Ружомберок
Ружомберок, Словакия
1:0 – Бэйнс – 65
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2017, четверг. 21:45 МСК
Марсель
Марсель, Франция
4 : 2
Остенде
Остенде, Бельгия
1:0 – Жермен – 2, 1:1 – Сиани – 26 (пен), 2:1 – Сансон – 32, 3:1 – Жермен – 57, 3:2 – Мусона – 69, 4:2 – Жермен – 82
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2017, четверг. 22:05 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1 : 0
Домжале
Домжале, Словения
1:0 – Петерсен – 20
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2017, четверг. 22:05 МСК
Аустрия В
Вена, Австрия
0 : 0
АЕЛ
Лимасол, Кипр
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2017, четверг. 21:45 МСК
Абердин
Абердин, Шотландия
2 : 1
Аполлон Л
Лимасол, Кипр
1:0 – Кристи – 4, 1:1 – Жандер – 59, 2:1 – Шинни – 78
Удаления: нет – Сачетти, 71
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2017, четверг. 21:45 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
2 : 1
Одд
Шиен, Норвегия
0:1 – Младенович – 20, 1:1 – Ходжич – 30, 2:1 – Фернандес – 41
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Абердин АЕЛ Аполлон Аустрия Динамо Загреб Домжале Марсель ФК Эвертон Фрайбург
Новости. Футбол
28 июля 2017, пятница
00:55 Экс-форвард «Локомотива» Кайседо продолжит карьеру в «Лацио»
00:38 Россия — шестая в рейтинге УЕФА
00:38 Гранквист: «Спартак» — сильная команда, не считаю, что с ними что-то произошло
00:19 Фурсенко: мне кажется, что Дзюба и Кокорин точно себя реализуют в этом сезоне
00:06 Иванович: в ответной игре «Зениту» ни в коем случае нельзя расслабляться
00:04 «Эвертон» победил «Ружомберок», «Марсель» обыграл «Остенде» в Лиге Европы
00:01 А. Кержаков: если Кокорин продолжит в том же духе, то один забьёт 35 голов
27 июля 2017, четверг
23:56 Лунёв: «Бней Иегуда» чем-то напомнила «Рубин»
23:55 Наставник «Люнгбю»: с такими игроками «Краснодар» всегда будет нас недооценивать
23:54 Макгиди: О'Коннор рассказывал, что в России потрясающие цыпочки
23:42 Кокорин посвятил свой гол и победу «Зенита» ушедшему из жизни Валерию Маслову
23:39 Классон: «Краснодар» скорее не ожидал такой игры «Люнгбю», а не недооценил его
23:38 Дзюба: дал Кокорину фору, сейчас присматриваюсь
23:27 «Спарта» с Караваевым в составе проиграла в гостях «Црвене Звезде»
23:18 Сулейманов: когда забил «Люнгбю», толком ничего не понял сразу
23:14 Синицын: со «Спартаком» «Краснодар» постарается сыграть более организованно
23:00 Манчини: матч «Зенита» с «Бней Иегуда» оказался гораздо сложнее, чем я ожидал
22:57 Маурисио Перейра: думали, что «Люнгбю» будет играть верхом, а они играли низом
22:51 «Милан» на выезде обыграл «Университатю» в Лиге Европы
22:50 Шалимов: «Краснодар» недооценил «Люнгбю»
22:47 Видео: Дмитрий Сычёв угадывает – футболист или поезд
22:44 Веденеев: не выделял бы особо Кокорина, он по-прежнему играет эпизодами
22:38 Гол сына Ривалдо помог бухарестскому «Динамо» сыграть вничью с «Атлетиком»
22:25 Деменко: думаю, к ответной игре «Краснодар» подойдёт более серьёзно
22:21 Голы Кришито и Кокорина принесли «Зениту» победу над «Бней Иегуда» в Лиге Европы
22:00 Сычёв: когда перестал забивать за «Локомотив», пообщался с тибетским ламой
21:57 Пьяные шотландские хоккеисты спровоцировали фанатов «Зенита»
21:55 Нойштедтер принёс победу «Фенербахче», «Судува» разгромила «Сьон» с Митрюшкиным
21:52 «Краснодар» вырвал победу в первом матче квалификации Лиги Европы с «Люнгбю»
21:45 Сычёв: Дрогба в раздевалке перечислил слабые звенья «Марселя» и показал на меня
21:43 Молло заявил, что показал неприличный жест своему другу, а не фанатам «Зенита»
21:33 Скончался первый президент «Кубани» Борис Шершнев
21:30 Сычёв: Смородская помогла мне понять, насколько я люблю футбол и «Локомотив»
21:27 Бартомеу: «Барселона» не хочет терять Неймара, он нужен нам
21:25 Дубль россиянина Максимова помог «Тракаю» обыграть «Шкендию» в Лиге Европы
21:16 Найнгголан подписал новый контракт с «Ромой»
21:15 Сычёв: верю, что смогу вернуться в основную команду «Локомотива»
21:13 Одемвингие: не скажу, что Чемпионшип намного сильнее РФПЛ, но что-то общее есть
21:01 «Млада Болеслав» выиграла у «Скендербеу», Комличенко вышел на замену в концовке
21:00 Сычёв: со стороны «Спартака» были угрозы, становилось страшно за свою жизнь
20:57 Пике рассказал, что изменил бы, став президентом ФИФА
20:35 Источник: «Индепендьенте» готов продать Ригони «Зениту» за € 10,5 млн
20:33 Фанаты «Зенита» напали на сборную Шотландии во время ЧЕ U21 по хоккею на траве
20:07 Состав «Балтики» пополнил полузащитник «Атлантаса»
20:06 М'Вила: в «Рубин» пришёл большой тренер, который ставит нам игру
Все новости RSS
Партнерский контент