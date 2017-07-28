«Эвертон» победил «Ружомберок», «Марсель» обыграл «Остенде» в Лиге Европы

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы английский «Эвертон» принимал на своём поле словацкий «Ружомберок». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0 благодаря голу Лейтона Бэйнса.
Французский «Марсель» в своём домашнем матче одержал победу над бельгийским «Остенде» со счётом 4:2. В составе хозяев хет-трик на свой счёт записал Валер Жермен.
В других матчах дня «Фрайбург» обыграл «Домжале» (1:0), «Аустрия» сыграла вничью с кипрским клубом АЕЛ (0:0), «Абердин» оказался сильнее «Аполлона» (2:1), а загребское «Динамо» обыграло «Одд» (2:1).