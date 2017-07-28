Иванович: в ответной игре «Зениту» ни в коем случае нельзя расслабляться

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал гостевую победу над израильской командой «Бней Иегуда» (2:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, потому что всегда приятно играть там, где есть наши болельщики.
Важно, что мы сегодня сумели выиграть. Второй гол особенно важен, конечно. В ответной игре ни в коем случае нельзя расслабляться, но мы добились преимущества и теперь сконцентрируемся на следующей игре.
Жду ли матча со «Спартаком»? Ну, ещё долго — у нас две игры впереди. Конечно, это большая игра, но мы будем думать о каждом следующем.
Мы должны быстро восстановиться, переключиться. Будет точно непросто, поскольку «Тосно» уступил в первых двух матчах", — цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита».