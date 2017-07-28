Фурсенко: мне кажется, что Дзюба и Кокорин точно себя реализуют в этом сезоне

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после гостевой победы над «Бней Иегуда» (2:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы выразил мнение, что нападающие Артём Дзюба и Александр Кокорин смогут себя реализовать в новом сезоне под руководством Роберто Манчини.
«Манчини поставил задачу для Дзюбы и Кокорина забить 35 мячей на двоих? Мне нравится, что есть положительная динамика. Мне кажется, что ребята себя реализуют в этом сезоне точно. Кришито при итальянском тренере становится лидером команды? Вне всякого сомнения, но мне кажется, что вся команда становится совершенно другой. Она более энергичная, нацеленная на гол и объединена идеей. И очень хорошая атмосфера внутри.
Что касается большого количества болельщиков «Зенита» на матче, то здесь исторически всегда есть болельщики нашего клуба, есть местные объединения. Поэтому это нормально», — цитирует Фурсенко официальный сайт «Зенита».