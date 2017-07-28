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Гранквист: «Спартак» — сильная команда, не считаю, что с ними что-то произошло

28 июля 2017, пятница. 00:38. Футбол

Капитан и защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал домашний матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с датским «Люнгбю» (2:1), а также поделился ожиданиями от гостевой игры 3-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Мы сыграли гораздо хуже, чем в двух предыдущих играх в начале этого сезона. Что-то похожее произошло в первом тайме в игре против „Тосно“. С такими командами, которые играют от обороны, всегда тяжело было играть нас. У нас не получалось сегодня быстро двигать мяч, убегать в атаку и создавать моменты. В то же время соперник умело оборонялся и убегал в контратаки. Нужно что-то менять, с этим нужно что-то делать. Собраться, поговорить и найти решение, каким образом играть с такими командами. Потому что по ходу сезона в российском чемпионате нам будут еще попадаться подобные.

Это очень важно – не проиграть в домашней игре. Учитывая, как мы играли сегодня и учитывая, что до конца игры оставалось 30 минут, а мы проигрывали, то это не самый плохой результат. Мы провели один матч против этой команды, узнали их поближе, как они играют, их сильные и слабые стороны. Я думаю, что ко второй игре мы подойдём во всеоружии и будем создавать какие-то там неожиданности, сюрпризы. Если наша команда выложиться на сто процентов, то мы пройдём дальше.

Что касается матча со «Спартаком», то это будет очень непростой выезд. Потому что «Спартак» – чемпион России, плюс сегодня они не играли. У них есть больше времени отдохнуть. Игра будет тяжелая. С другой стороны, учитывая, что они играют дома, «Спартак» понесётся вперед. Может быть, у нас будет появляться больше простора для игры, будет больше моментов. Со «Спартаком», возможно, будет легче, чем с командами, которые все время играют от обороны. Мы всегда, когда едем на выездную встречу, настраиваемся только на победу. Я надеюсь, что мы добьёмся самого положительного результата в матче со «Спартаком».

Уровень российского чемпионата очень серьёзен. Очень сложно играть с командами, которые не являются топовыми. «Спартак», например, сыграл с «Динамо» вничью, с «Уфой» – тоже. Это до сих пор сильная команда, не считаю, что с ними что-то произошло. Нам будет тяжело на выезде, но надеюсь, что всё сложится хорошо", — приводит слова Гранквиста Rusfootball.

Синицын: со «Спартаком» «Краснодар» постарается сыграть более организованно
Источник: Rusfootball Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар ФК Спартак Андреас Гранквист
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