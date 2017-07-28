Руни: было здорово вновь выйти на «Гудисон Парк» в синей футболке «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни поделился эмоциями после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Ружомбероком» (1:0). Поединок против словацкого клуба стал первым официальным матчем Руни после возвращения в «Эвертон».
«Это было великолепно. Я с нетерпением ждал этого последние несколько недель, и сейчас мне просто приятно, что мы одержали победу. Было здорово вновь выйти на «Гудисон Парк» в синей футболке «Эвертона». Но эта игра была очень важна для нас, поэтому я должен был отодвинуть все свои эмоции на второй план. Важно помнить, что сезон для нас только начинается, и мы уверены, что можем играть лучше. Но самое главное то, что мы одержали сухую победу», — цитирует Руни официальный сайт «Эвертона».
Уэйн Руни является воспитанником клубной академии «Эвертона», где начал свою профессиональную карьеру в 2002 году. В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», где сыграл 393 матча во всех турнирах и стал автором 183 забитых мячей. В активе нападающего 119 игр за сборную Англии, в которых он забил 53 мяча.