Швец должен возобновить тренировки с партнёрами по «Ахмату» на следующей неделе

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец в интервью клубной пресс-службе рассказал о полученной травме и сроках восстановления.
«Настроение хорошее, восстанавливаюсь. Уже прошло больше двух недель, на этой неделе начал уже бегать, потихоньку тренироваться. Поэтому настроение отличное. Я хорошо провёл сбор, набрал форму, очень серьёзно готовился к дебютной игре в Премьер-Лиге за „Ахмат“. Таких ситуаций, когда наступают на ногу, — миллион, но на сей раз мне не повезло, оказался перелом мизинца. Две недели ходил с гипсом. Для меня это было большой удар, долго не мог прийти в себя и понять, почему так случилось. Но ничего, это футбол, это жизнь, двигаюсь дальше. Думаю, через неделю-две, если всё будет хорошо, я уже выйду на поле и буду играть. На следующей неделе должен приступить к тренировкам с командой», — сказал Швец в интервью пресс-службе «Ахмата».
В первых двух турах РФПЛ грозненцы одержали две победы — над «Амкаром» (1:0) и над «Ростовом» (1:0). В третьем туре «Ахмат» у себя дома примет «Динамо». Игра состоится 29 июля.