Дибала о переходе в «Барселону»: всё зависит от «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не стал отрицать возможности перехода в другой клуб. Ранее СМИ сообщили об интересе «Барселоны» к аргентинскому футболисту.
«Всегда приятно, когда ты читаешь об интересе клубов калибра «Барселоны» и «Реала». Это означает, что ты хорошо выполняешь свою работу. Но следует осознать, насколько реален этот интерес, потому что во время трансферного периода слышишь много разной информации. Я не тот человек, которого следует об этом спрашивать. Я счастлив в «Ювентусе», и буду усердно тренироваться, чтобы провести отличный сезон. Если поступит предложение, клуб уведомит меня и сообщит, хочет ли он, чтобы я покинул команду. Интерес «Барселоны»? В первую очередь все зависит от клуба, а уже потом от меня», — сказал Дибала в интервью Sky Sport Italia.
Дибала недавно продлил контракт со «старой синьорой» до 2022 года.