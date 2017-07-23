Кьеллини: Дибала не стоит тех же денег, что Неймар

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил мнение, что его партнёр по команде нападающий Пауло Дибала не стоит тех же денег, что форвард «Барселоны» Неймар. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов выплатить «Барселоне» за Неймара сумму отступных в € 222 млн, которая прописана в контракте игрока.
«На сегодняшний день Дибала не стоит тех же денег, что Неймар. При всём большом уважении к Пауло. Говорил ещё в прошлом сезоне, что Неймар на уровне Месси и Роналду, после которых бразилец станет претендентом на «Золотой мяч». Трансферная стоимость Неймара? Это огромная сумма. Она соответствует игроку, который способен практически в одиночку изменить ход любого матча и даже целого сезона. Это дело клуба тратить деньги за определённого игрока, если они у них есть», – цитирует Кьеллини Mediaset Premium.