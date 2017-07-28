Сычёв с помощью смайлов рассказал, кто есть кто в российском футболе

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Спартака», а также сборной России Дмитрий Сычёв, который недавно возобновил карьеру в составе клуба «Локомотив-Казанка», стал очередным гостем редакции «Чемпионата».
33-летнему форварду предложили выбрать смайлы, которые лучше всего подходят к некоторым игрокам, тренерам и футбольным деятелям. В частности, он выбрал смайл «Ракета» для бывшего партнёра по национальной команде Александра Кержакова, поскольку тот «такой же быстрый и мощный», и смайл «Лев» для президента РФС Виталия Мутко, так как «он царь».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«В „Спартаке“ третировали, было страшно за свою жизнь». Откровения Сычёва
Один из главных талантов русского футбола даёт большое и искреннее интервью «Чемпионату» обо всём.