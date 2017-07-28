Защитник «Енисея» Кичин: Аленичев и Тихонов пропагандируют один и тот же футбол

Защитник «Енисея» Валерий Кичин сравнил нынешнего главного тренера команды Дмитрия Аленичева с бывшим наставником красноярского клуба Андреем Тихоновым.
«В упражнениях есть изменения, но тактика и стиль игры остались такими же — мячик вниз, всё через контроль, нам полностью нужно доминировать на поле. У Тихонова и Аленичева схожие взгляды, они пропагандируют один и тот же футбол.
Считаю, что старт удался. Мы неплохо провели все четыре игры и во всех играх доминировали. Не скажу, что это везение. Да, в первом матче с «Динамо» было невезение, но потом мы сделали выводы и добились успеха», — цитирует Кичина САН «Красноярск».