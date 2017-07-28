Конте заинтересован в переходе полузащитника «Баварии» Саншеша в «Челси»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш заинтересовал «Челси», главный тренер которого Антонио Конте лично наводил справки о футболисте. Об этом сообщил председатель правления мюнхенской команды Карл-Хайнц Румменигге.
«Конте попросил некоторую информацию о нём после матча во вторник, потому что знает, Саншеш может изменить ситуацию на поле», — цитирует Румменигге La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти не видит перспектив для Саншеша в своей команде и готов расстаться с ним. Даже велись переговоры с «Миланом» на предмет продажи игрока сборной Португалии. Но мюнхенцы требовали за Саншеша как минимум € 40 млн, тогда как итальянский гранд больше € 32 млн не давал. В данный момент в «Баварии» говорят о целесообразности годичной аренды Саншеша.