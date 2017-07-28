Нападающий «Локомотива» Ари приступил к восстановлению после операции

Нападающий «Локомотива» Ари приступил к восстановлению после проведённой операции. Об этом сообщается на официальной странице «железнодорожников» в «Твиттере».
Накануне бразильский футболист перенёс операцию по пластике передней крестообразной связки. Операцию выполнил известный профессор Пьер-Паоло Мариани. Ари получил травму во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1), в котором он забил гол и сделал голевую передачу.
Ориентировочный срок восстановления составит около четырёх месяцев.
Видео также можно посмотреть в «Твиттере».
«Локомотив» назвал ориентировочный срок восстановления Ари