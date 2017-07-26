«Локомотив» назвал ориентировочный срок восстановления Ари

Нападающий «Локомотива» Ари перенёс операцию по пластике передней крестообразной связки. Операцию выполнил известный профессор Пьер-Паоло Мариани.
«По словам Мариани, операция прошла успешно. Ближайшие несколько дней футболист проведёт в Италии, после чего вернётся в расположение клуба. Ориентировочный срок восстановления составит около четырёх месяцев. Желаем Ари успешного восстановления!» — сообщается на официальном сайте «Локомотива».
Ари получил травму во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1), в котором он забил гол и сделал голевую передачу.
Фото доступно в «твиттере» ФК «Локомотив».
Дзагоев: я АЕК забил случайно, по идее, вообще не должен был идти в штрафную