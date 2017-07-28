Халк: надеюсь, что «Зенит» наконец вернёт себе титул, пора бы уже!

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», рассказал, что по-прежнему общается с некоторыми футболистами петербургской команды, а также выразил надежду, что в нынешнем сезоне «Зенит» завоюет чемпионский титул.
«За те годы, что я провёл в «Зените», болельщики ко мне относились просто замечательно. Но и здесь не жалуюсь — фанаты в Шанхае меня тоже очень любят! Они ведь не просто так подходят за автографом или фотографией, правильно? В общем, не совсем корректно сравнивать Санкт-Петербург и Шанхай. Я лучше скажу так: и в России, и в Китае сногсшибательные болельщики, которые постоянно меня поддерживают.
Я очень скучаю по «Зениту»! В Петербурге я провёл несколько фантастических сезонов. Люди, город, клуб — всё было просто великолепно. Абсолютно великолепно! Кстати, я до сих пор поддерживаю связь с ребятами из Питера. И при каждом удобном случае стремлюсь приехать в Россию. Например, на финале Кубка конфедераций было очень классно!
Со многими ребятами постоянно чатимся. Так что я в курсе всех последних новостей о «Зените». Хотите фамилии? Окей, активно общаюсь со Смольниковым, Анюковым, Шатовым, Дзюбой. Да и с другими зенитовцами тоже.
Кто станет чемпионом России в этом сезоне? Ох, надо подумать. Даже не знаю… Если серьёзно, надеюсь, что «Зенит» наконец вернёт себе титул, буду болеть за бывшую команду всей душой! Верю, что ребята способны достичь цели. Пора бы уже!" — цитирует форварда 8News.