Спаллетти: я решительно выступаю против продажи Перишича

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не хочет, чтобы полузащитник Иван Перишич покидал команду. В прессе неоднократно сообщалось об интересе к хорватскому футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед», но сделка до сих пор не оформлена.
В одном из интервью Спаллетти сказал, что хотел бы сохранить игрока, однако если поступит предложение и клуб будет доволен деньгами, которые в дальнейшем будут потрачены на усиление команды, то Перишич может уйти. Теперь же итальянец выступает против продажи 28-летнего хавбека.
«Теперь разговоры о Перишиче закончены. Чем больше проходит дней, тем меньше времени у нас на то, чтобы найти ему замену. Я решительно выступаю против продажи Перишича», — цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на Premium Sport.
Спаллетти назвал условия, при которых Перишич может покинуть «Интер»