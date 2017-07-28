Экс-игрок «Локомотива» Кайседо прибыл в Рим, чтобы завершить переход в «Лацио»

Нападающий Фелипе Кайседо, известный в России по выступлению за «Локомотив», прибыл в Рим, чтобы завершить переход в «Лацио». В столицу Италии форвард, права на которого принадлежат «Эспаньолу», прибыл вместе с женой, сообщает Marca.
Ранее сообщалось, что эквадорский футболист близок к переходу в «Лацио». Сумма сделки, по неофициальным данным, составит € 3 млн.
По итогам последнего сезона Кайседо принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, став автором двух голов и одной результативной передачи.
Экс-форвард «Локомотива» Кайседо продолжит карьеру в «Лацио»