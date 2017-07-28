Агент: Эрнани не видит себя в «Зените», к нему проявляют интерес в Турции

Полузащитник «Зенита» Эрнани может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщил агент 23-летнего бразильского футболиста Лука Витторини.
«Эрнани не видит себя в „Зените“. В данный момент к игроку проявляют активный интерес несколько клубов чемпионата Турции.
Назвать, какие именно, я не могу, потому что трансферы любят тишину. Могу лишь сказать, что клубы будут выступать в еврокубках в следующем сезоне.
Мы не рассматриваем варианта аренды, только полноценный трансфер", — приводит слова агента ТАСС.
Эрнани перешёл в «Зенит» в январе этого года за € 8 млн из бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе».
«Сент-Этьен» сделал предложение «Зениту» об аренде Эрнани