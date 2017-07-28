Представитель окружения Неймара: игрок сделал выбор в пользу «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар согласовал последние детали личного контракта с «ПСЖ» и уже в начале следующей недели может присоединиться к парижанам, сообщает RMC Sport со ссылкой на анонимного представителя окружения игрока.
«Все договорённости достигнуты, согласованы даже мелкие детали. Неймар сделал свой выбор. Стычка с Семеду показательна — его не слишком уважают в „Барселоне“, там он всегда будет за спиной Месси, безусловного номера один. Надеемся, что договорённость между клубами будет достигнута в понедельник или вторник. Мы видим будущее Неймара в Париже», — отметил представитель окружения Неймара.
Неймар чуть не подрался с защитником Семеду на тренировке «Барселоны»