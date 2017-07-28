Роналду: мой сын хочет, чтобы у меня было семь детей. Думаю, это хорошая идея

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который является отцом трёх детей, сообщил, что его сын семилетний Криштиану-младший хочет иметь семь братьев и сестёр. Португальский футболист также отметил, что это хорошая идея.
«Мой сын Криштиану-младший хочет больше братьев и сестёр. Он хочет семь – это магическое число. Думаю, это хорошая идея», — приводит слова Роналду BT.
В июне Роналду опубликовал фотографию со своими двумя новорождёнными детьми. Ранее сообщалось, что у форварда родилась двойня от суррогатной матери. Близнецы Ева и Матео родились на западном побережье США.
Роналду опубликовал фотографию со своими новорожденными детьми