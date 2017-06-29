Роналду опубликовал фотографию со своими новорожденными детьми

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию со своими двумя новорожденными детьми.
Ранее сообщалось, что у португальского форварда родилась двойня от суррогатной матери. Близнецы Ева и Матео родились на западном побережье США.
В среду Роналду сообщил, что пропустит матч за третье место на Кубке конфедераций, так как хочет увидеться со своими новорождёнными детьми.
У 32-летнего футболиста уже есть сын от суррогатной матери — 6-летний Криштиану Роналду-младший.
«Так счастлив, что могу держать две новые любви в моей жизни», — написал Роналду и опубликовал фотографию.